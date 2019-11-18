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Тайны венского двора: прокурор передумал опротестовывать приговор Полиенко

19.11.2019 14:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Апелляционный протест, который был подан на приговор Минского городского суда, прокурором отозван", – сообщил Дмитрий Полиенко сайту palitviazni.info.



Напомним, Дмитрия Полиенко признали виновным в особо злостном хулиганстве, ему вынесли приговор – три года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение). Минус год Дмитрию "скинули" по амнистии, но ему назначили принудительное лечение от алкоголизма.

Неделю назад стало известно, что прокуратура Минска обжаловала решение Минского городского суда в Верховный суд. В апелляционном протесте говорилось, что приговор в отношении Полиенко "является незаконным и должен быть изменен в связи с несоответствием назначенного судом наказания тяжести преступления".


"Сегодня, 19 ноября, получил письмо из Минского городского суда", – говорит Дмитрий Полиенко.

В письме сообщается, что "11.11.2019 года государственным обвинителем – старшим прокурором отдела прокуратуры г. Минска Королем А. был отозван апелляционный протест, который подан 4.11.2019 года на приговор Минского городского суда от 25.10.2019 г. по уголовному делу по обвинению Полиенко Дмитрия Александровича в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 339 УК".

Дмитрий Полиенко отмечает, что такой поворот событий для него – полная неожиданность.

"Не понимаю одного: если прокурор сейчас отозвал протест, то зачем он его вообще подавал?" – недоумевает активист.
 
Теги: Минск
 
 
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"Апелляционный протест, который был подан на приговор Минского городского суда, прокурором отозван", – сообщил Дмитрий Полиенко сайту palitviazni.info.
 
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