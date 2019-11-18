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Белорусский рубль слегка просел на бирже

19.11.2019 13:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, но стоимость валютной корзины увеличилась всего на 0,04%.

Курс доллара подрос лишь на 0,0002 BYN до 2,0457 BYN/USD и покинул минимум за 12 дней.

Курс евро вырос на 0,0017 рубля до 2,2646 BYN/EUR. Европейская валюта после трёх последовательных повышений оказалась на максимуме за 14 дней.

Курс российского рубля поднялся на 0,0010 BYN до 3,2080 BYN/100 RUB.

Центробанк России

Банк России немного девальвировал российский рубль расчётами на завтра. Так, курс доллара вырос всего на 2 копейки до 63,7730 российских рублей. Официальный курс евро был увеличен на 10 копеек до 70,6286 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар, евро и российский рубль подорожали на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи во вторник, но стоимость валютной корзины увеличилась всего на 0,04%.
 
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