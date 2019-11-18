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Житель Речицкого района продал чужой Lexus и с деньгами исчез из страны

19.11.2019 15:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Речицы продал чужое авто, деньги забрал и теперь скрывается в России. Подробности рассказали в СК.

По версии следствия, в ноябре прошлого года 46-летний обвиняемый дал взаймы знакомому гомельчанину 3 тысячи долларов США. Мужчины договорились, что в качестве залога для обеспечения возврата денег должник предоставит свой автомобиль Lexus GS450 стоимостью 9 тыс. долларов. Они оформили документ, согласно которому обвиняемый якобы приобрел этот автомобиль.

Однако в конце прошлого года речичанин, не дождавшись условленного срока возврата долга, продал Lexus без ведома его фактического владельца.

Хозяин авто некоторое время пытался вернуть деньги, но затем обратился в милицию.

Фото: Следственный комитет

По информации оперативников, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере сейчас находится на территории России. Он объявлен в розыск.

У следствия есть основания полагать, что мужчина на фото может быть причастен и к другим преступлениям. Сотрудники Следственного комитета просят граждан, которые могли пострадать от его действий, обратиться в Гомельский городской отдел СК лично по адресу ул. Рабочая, 19 или позвонить по телефону (80232) 59−57−64.

 
 
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В конце прошлого года речичанин, не дождавшись условленного срока возврата долга, продал Lexus без ведома его владельца. Хозяин авто некоторое время пытался вернуть...
 
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