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«Выборы-2019» в Дзержинской библиотеке

19.11.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинская центральная районная библиотека в день выборов на участках для голосования предложила посетителям много интересного.

Дзержинская центральная районная библиотека в день выборов на участках для голосования предложила для избирателей книжные выставки различной тематики, литературное конфетти, выставку работ и мастер-класс от мастериц клуба по интересам «Натхненне», выступления членов народного литературного клуба «Выток».

Каждый желающий смог оставить свое пожелание городу, поучаствовав в библиотечном квилте добра «Мой город, желаю тебе…».







 
 
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Дзержинская центральная районная библиотека в день выборов на участках для голосования предложила посетителям много интересного. ...
 
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