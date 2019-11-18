«Выборы-2019» в Дзержинской библиотеке

Источник материала: Новости Дзержинска

Дзержинская центральная районная библиотека в день выборов на участках для голосования предложила посетителям много интересного.

Дзержинская центральная районная библиотека в день выборов на участках для голосования предложила для избирателей книжные выставки различной тематики, литературное конфетти, выставку работ и мастер-класс от мастериц клуба по интересам «Натхненне», выступления членов народного литературного клуба «Выток».

Каждый желающий смог оставить свое пожелание городу, поучаствовав в библиотечном квилте добра «Мой город, желаю тебе…».





















