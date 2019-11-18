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Марзалюк о сюжете "Евроньюс": неправильно использовать эпатажные, безосновательные заявления

19.11.2019 15:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк в беседе с корреспондентом БЕЛТА прокомментировал сюжет "Евроньюс" на тему прошедших в Беларуси выборов в Палату представителей.

Марзалюк о сюжете "Евроньюс": неправильно использовать эпатажные, безосновательные заявления

Игорь Марзалюк отметил, что как ученый хотел бы знать, на чем основаны прозвучавшие в сюжете эпатажные заявления. "Мне хотелось узнать, на каких социологических данных они основаны, - сказал парламентарий. - Когда идет такая цитата, это неправильно, не на пользу".

Он добавил, что генераторы подобных фраз ничего не знают о настрое белорусского общества. "Трагедия фейковой оппозиции в том, что она даже гипотетическую неудовлетворенность в определенных сегментах общества не сможет аккумулировать. Просто потому, что не работает с людьми", - констатировал он.

Марзалюк о сюжете "Евроньюс": неправильно использовать эпатажные, безосновательные заявления

скриншот с экрана новостей Евроньюс с эпатажными, безосновательными заявлениями по мнению доктора исторических наук, профессора Игоря Марзалюка

Депутат добавил, что во время избирательной кампании проделал со своей командой большую работу, очень много встречался с людьми. "Абсолютное большинство белорусов адекватные люди, которые хотят нормальных эволюционных изменений, покоя и роста своего благосостояния, укрепления суверенитета своей страны", - подчеркнул он.

 
Теги: Новости
 
 
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  Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк в беседе с...
 
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