Белпочта дарит сувенир и скидку на поздравление Деда Мороза

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.

Традиционно в этот день во всем мире проводятся различные благотворительные акции и мероприятия.

20 ноября 2019 г. РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики принять участие в промомероприятии «Всемирный день ребенка», собщает РУП "Белпочта".

Каждый желающий может стать частью доброго праздника и порадовать не только своего ребенка, но и детей, оставшихся без попечения родителей, хоть и небольшими, но такими важными для них подарками.

Так, каждый клиент, оформивший в этот день в местах проведения акции заказ на услугу «Поздравление Деда Мороза» (своим детям, детям родных и друзей или воспитанникам детских домов), получит памятный сувенир.

В Минске мероприятие пройдет:

с 16.00 до 18.00 в круглом зале Почтамта (пр. Независимости,10);

с 9.00 до 10.00 в ОПС №100 (ул. Богдановича, 78).

Также в этот день сотрудники предприятия расскажут клиентам об оформлении подписки на печатные СМИ и услуге «Поздравление Деда Мороза», в том числе в адреса детских домов.