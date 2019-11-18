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Белпочта дарит сувенир и скидку на поздравление Деда Мороза
19.11.2019 15:41 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка.
Традиционно в этот день во всем мире проводятся различные благотворительные акции и мероприятия.
20 ноября 2019 г. РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики принять участие в промомероприятии «Всемирный день ребенка», собщает
Каждый желающий может стать частью доброго праздника и порадовать не только своего ребенка, но и детей, оставшихся без попечения родителей, хоть и небольшими, но такими важными для них подарками.
Так, каждый клиент, оформивший в этот день
В Минске мероприятие пройдет:
Также в этот день сотрудники предприятия расскажут клиентам об оформлении подписки на печатные СМИ и услуге «Поздравление Деда Мороза», в том числе в адреса детских домов.
Кстати, с 20 по 30 ноября 2019 г. новогоднюю
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20 ноября 2019 г. РУП «Белпочта» приглашает в выделенные отделения почтовой связи республики принять участие в промомероприятии «Всемирный день ребенка».
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