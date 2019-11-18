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Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злые

19.11.2019 15:37 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злые
Владимир Федоренко / РИА Новости

Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злыеО политических анекдотах прошлого и настоящего «АиФ» поговорил с профессором астрофизики, составителем и редактором сайта «Анекдоты из России» Дмитрием Вернером.

Владимир Кожемякин, «АиФ»: Дмитрий, нередко случается, что после каких-то крупных событий анекдоты на эту тему появляются буквально через час. Кто их придумывает?

Дмитрий Вернер: Обычно они возникают спонтанно. Бывает, что в ответ на важное событие разные люди независимо друг от друга присылают очень похожие шутки. Потому что идеи, что называется, носятся в воздухе, порождают одни и те же ассоциации. На нашем сайте, например, есть постоянные авторы, которые уже не первый год придумывают анекдоты, в том числе и злободневные. Есть сложившиеся авторы политических анекдотов в твиттере. Но создать новый анекдот — крайне непростая задача. Как правило, авторское творчество — это лишь «попытка анекдота». Только некоторые из них потом становятся настоящими, «народными» анекдотами, уходят в фольклор.

Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злые Зачем ЦРУ собирало советские анекдоты?

— Говорят, в СССР были целые институты, сотрудники которых выдумывали «правильные» шутки для масс. Как с этим дела обстоят сегодня?

— Про «советские институты» мне ничего не известно. Сейчас, конечно, есть люди, которые целенаправленно придумывают политические анекдоты. Кто-то считает, что все они проплачены. Поставщиков анекдотов в поддержку власти называют «кремлёвскими троллями», поставщиков оппозиционных анекдотов — троллями украинскими или «агентами Госдепа». Но я не знаю, придумывают они эти анекдоты за деньги или по зову души.

— Анекдоты были и остаются зеркалом жизни. Оно кривое или правдивое?

Маяковский писал: «Театр — не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». С моей точки зрения, анекдоты — и не то, и не другое. Они — призма, которая преломляет свет, раскладывает его в спектр. Анекдоты расщепляют людей на группы с разными политическими взглядами, моральными ценностями, разным чувством юмора, в конце концов. Политические анекдоты всегда ангажированы, они подчёркивают одну сторону и игнорируют другую. Но все вместе они дают объективную картину современной жизни. Любая цензура блокирует часть спектра, и картина теряет свою полноту. Поэтому я придерживаюсь правила: лучше публиковать всё, что присылается. А уже дальше вступают механизмы отбора — народное голосование, распространение по другим сайтам, забвение или переход в фольклор.

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«Мемы — анекдоты эпохи интернета»

— Сам жанр короткой шутки со временем претерпел какие-то изменения?

— Анекдоты изменились, в первую очередь, благодаря интернету. Классический анекдот — коротенькая смешная история с неожиданной развязкой или с игрой слов. Он легко запоминается и пересказывается, в нем есть «ударная фраза». Однако теперь анекдот уже не обязательно запоминать — его можно переслать по сети одним кликом. Поэтому появились и более длинные, и «списочные» анекдоты. Переслать можно не только текст, но и картинку, и звук, и видео. Так появились «мемы», которые фактически являются анекдотами эпохи интернета. Их вирусное распространение — аналог пересказа «из уст в уста». Только происходит оно гораздо быстрее и охватывает всё более широкие слои населения.

— В других странах политические анекдоты столь же популярны?

— Полагаю, что нет. На начальном этапе развития русского интернета, когда появился счетчик «Rambler’s Top 100», сайт «Анекдоты из России» очень быстро вышел на первое место в категории «Все сайты». Вообще все, понимаете? И лидировал вплоть до августовского кризиса 1998 года. Такого, чтобы лидировал анекдотный сайт, естественно, не было ни в немецком, ни в испанском, ни во французском, и ни в каком другом национальном сегменте интернета. Только в русском.

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«А белорусская матрёшка вообще не открывается»

— Какие анекдоты про Сталина популярны и сейчас?

— Например, такой: «Когда курил товарищ Сталин, Минздрав не вякал». Или: «Футбольный матч между Россией и Германией. Счёт 2:0 в пользу немцев. «Ребята! — кричит с трибуны подвыпивший дед-ветеран. — Мы их били под Сталинградом, Киевом, Курском, а вы, сукины дети, позорите нас!» Сидящий рядом грузин замечает: «Тогда у вас, дэд, был другой трэнер».

«Совещание у товарища Сталина. Тема «Недостаточные темпы развития советской науки». Собрали академиков, спрашивают, в чём, дескать, дело. «Дык 90% лодыри и бездельники!» — «Так в чём проблема? Давайте эти 90% расстреляем!» — «Да расстрелять-то, конечно, можно, но пропорция всё равно сохранится».

«Те, кто хотят Сталина, хотят его не для себя, а для соседа...».

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Много шутят и про недавних руководителей страны:

«Горбачёв объяснил своё долголетие: «В ад не принимают — боятся, что развалю».

«Ельцин приходит в себя после операции на сердце. У постели стоит «вся королевская рать»: Черномырдин, Чубайс, Лужков и др. Чуть поодаль за состоянием больного наблюдают хирург Акчурин и профессор Дебейки. Внезапно Ельцин начинает ругаться: «Негодяи! Сволочи! Подонки! Казнокрады!» «Что это с ним? — обеспокоенно интересуется Дебейки. — Какие-то осложнения?» «Наоборот, — спокойно отвечает Акчурин, — всё идёт по плану, своих уже узнаёт».

«Вчера Борис Николаевич Ельцин весь день проработал с документами. Он ещё раз пересмотрел свой паспорт, военный билет и свидетельство о рождении».

«Брежнев: — Hаша экономика должна быть экономной! Горбачeв: — Hаша экономика должна быть! Ельцин: — Hаша экономика должна.... и много, понимаешь ли...».

Есть анекдоты и про всех правителей сразу: «Матрёшки продают: Ленин, открываешь — Сталин, потом Хрущёв, Брежнев, Горбачёв, Ельцин. После Путина Медведев, а потом — бац! — опять Путин! А белорусская матрёшка вообще не открывается».

— Про кого из политических лидеров СССР и России сочинили анекдотов больше всего?

— Конечно, про Владимира Владимировича Путина. На нашем сайте, например, собрано более 25 тыс. текстов со словом «Путин». То тесть, президент России лидирует с огромным отрывом ото всех остальных. Слышали такое высказывание? — «В России есть только один политик — Путин». Это не просто слова.

Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злые О чём промолчал Штирлиц?

Есть такие анекдоты, которые можно рассказать почти про любого руководителя, просто заменив одну фамилию другой. Это скучно. Гораздо интереснее новые, уникальные анекдоты. В 2000 г., например, появилась шутка:

«Ещё одна причина, по которой Путин наш президент. В его личности соединились два любимых персонажа анекдотов — Штирлиц и Вовочка».

Или вот ещё:

«На встрече с Герхардом Шрёдером В. В. Путин разговаривал на безупречном немецком языке. Шрёдер его внимательно слушал, время от времени поднимая руки и предъявляя документы».

«Путин и Буш в России на рыбалке. Закинули удочки, Путин сосредоточенно смотрит на поплавок. Буш шлёпает себя то по щеке, то по лбу, то по шее — весь исчесался. Смотрит на Путина — тот спокойно следит за поплавком. «Вольдемар, а почьему фас нэ кусают?» — «Меня нельзя..

«Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь. Посмотрите в следующий раз».

— В чём секрет долговечности анекдота, в том числе и политического?

— Циклы со старыми героями не выживают. Если кто-то из стариков придумает анекдот на злободневную тему, но с Василием Ивановичем и Анкой, молодёжь только плечами пожмёт: «Кто эти люди?» Да и новые циклы имеют недолгий срок жизни. Были серии про Николая Валуева, Анатолия Вассермана — больше не пополняются. Неизменна только Пугачёва. Про Аллу Борисовну и в брежневские времена анекдоты рассказывали: «Брежнев — мелкий политический деятель эпохи Аллы Пугачёвой», и сейчас: «А вы пойдёте на последний концерт Пугачёвой?» — «Нет, мы в том году были!»

Наказать за шутку. Сегодняшние анекдоты очень злые
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«Анекдотная война» идёт нешуточная

— Какие политические анекдоты самые злые — советской эпохи или современные?

— Думаю, что самые злые сейчас. Это уже не классические анекдоты прошлых лет, а горькие, саркастические высказывания, порой очень жёсткие.

— Про какие события новейшего времени придумали больше всего анекдотов?

— Мощный всплеск злободневных анекдотов произошёл после событий 11 сентября 2001 г. Шутки появились в первые же часы после разрушения башен-близнецов и носили резко анти¬американский характер. Новая лавина политических анекдотов пошла осенью 2004-го, во время первого майдана. А в последнее время особенно сильный отклик вызвала пенсионная реформа. Например:

«Я не успел стать пионером и комсомольцем. Теперь, похоже, и пенсионером не успею».

«Теперь мужики будут отмечать выход на пенсию дважды — в 60 по старому стилю и в 65 по-новому».

«Госдума рассматривает законопроект о замене пенсионных накоплений почётной грамотой».

— Есть ли сейчас у нас анекдоты не про власть, а про оппозицию?

— Да, конечно. Но в нашем голосовании, скажем, побеждают анекдоты, высмеивающие правительство и чиновников, а не оппозицию. Потому что по своей сути анекдот, смех — это оружие против сильных, а не против тех, кто в настоящий момент слабее. Хотя «анекдотная война» вообще-то идёт нешуточная.

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— При советской власти за политический анекдот могли если не расстрелять, то посадить надолго. А сегодня подобное творчество подпадает под статью об оскорблении власти? Могут ли привлечь к ответственности за сочинение или репост анекдота?

— У меня в этом плане «дурная наследственность». Моего деда, земского деятеля, активного участника партии кадетов, а после революции обычного советского служащего, Леонида Ивановича Бельговского расстрелять не расстреляли, но 7 лет «от звонка до звонка» отсидел он в лагере за анекдот. Естественно, я не жду возвращения тех времён. Сейчас бывает, что на сайте появляется какой-то текст, публиковать который запрещает Роскомнадзор. После получения соответствующего предписания я убираю такой текст из публичного пространства, и претензии обычно снимаются.

1-е место

Лучший анекдот по версии пользователей сайта anekdot.ru за всё время его существования (с 1995 г.)

Мужик просыпается утром с жуткого бодуна, открывает глаза, голова болит, оглядывается по сторонам: «Фу-у-у, дома». Встаёт с кровати, ощупывает себя: «Ё-моё, в пижаме… в жизни пижаму не надевал». Смотрит – на туалетном столике стакан воды, таблетка аспирина и записка от жены: «Милый, завтрак на столе, всё прибрала, твоя навеки жена». Мужик в совершенном непонимании выпивает таблетку и идёт в ванную, по пути обнаруживает, что квартира не то что чистая, просто вылизана до блеска, сын сидит у себя в комнате, делает уроки…

– Сынок, а что вчера было?

– Ты пришёл пьяный, как обычно, под утро. Облевал всю прихожую, нагадил мимо унитаза, побил в кухне всю посуду, поставил матери фингал под глазом.

– Ну и что случилось с мамой, с квартирой???

– А-а-а, ты про это. Просто когда тебя мама стала укладывать спать и начала стягивать с тебя штаны, ты заорал: «Пошла на хрен, Я ЖЕНАТЫЙ!!!»

 
 
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При Сталине анекдот считался антисоветской пропагандой со всеми вытекающими последствиями для рассказчика. А как с этим сейчас?
 
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