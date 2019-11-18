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В 2020 году правительство увеличит расходы на инновации на 16 процентов

19.11.2019 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

В 2020 году правительство увеличит расходы на инновации на 16 процентов

В 2020 году правительство намерено усилить финансовую поддержку инноваций, предусмотрев в бюджете увеличение расходов на эти цели на 16%.

Как заявил на открытии «Всемирной недели предпринимательства» премьер-министр Беларуси Сергей Румас, правительство старается «делать все, чтобы бизнес чувствовал, что его смелые и инновационные решения государством поддерживаются».

По словам руководителя правительства, Беларусь, как и весь мир, вступает сегодня в постиндустриальную информационную эру.

«Сегодня товары и услуги наукоемких производств, передовая техника и технологии буквально пронизывают все стороны жизнедеятельности людей. Цифровизация стала фактором конкурентоспособности практически во всех отраслях экономики и сфере государственного управления», – заявил Сергей Румас. По его мнению, у Беларуси в этом направлении есть неплохие достижения.

 
 
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В 2020 году правительство намерено усилить финансовую поддержку инноваций, предусмотрев в бюджете увеличение расходов на эти цели на 16%.
 
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