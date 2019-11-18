Высокая явка избирателей в Могилевской области обусловлена альтернативностью на выборах – Валерий Берестов

В Могилевской области высокая явка избирателей обусловлена альтернативностью на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики
Избиратели региона традиционно проявляют высокую активность на выборах. Свой голос за того или иного кандидата в депутаты отдали 663 625 граждан из 804 212, включенных в списки для голосования. Таким образом, явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 82,52%. «На мой взгляд, это объясняется возросшим интересом к парламентским выборам из-за их альтернативности. Так, в регионе на один депутатский мандат претендовали немногим менее 5 человек», — резюмировал председатель избиркома.
Он добавил, что выборы состоялись по всем округам области. Из 62 кандидатов в депутаты 13 получили право представлять Могилевщину в парламенте.
«В целом парламентские выборы в области проходили планомерно, по-деловому, без излишнего напряжения. Избирательными комиссиями были созданы все необходимые условия для работы», — подчеркнул председатель избиркома.
За ходом избирательной кампании в регионе следили около 4,5 тыс. наблюдателей, в том числе более 50 международных. Представители миссий от СНГ и ШОС дали высокую оценку организации и проведению выборов. «К сожалению, многие, как ни странно, национальные наблюдатели по сообщениям окружных и участковых комиссий, грубо нарушали свои полномочия, вмешивались в работу, причем, весьма настойчиво, даже пытались провоцировать председателей и членов комиссий на конфликты, — констатировал Валерий Берестов. — Нужно отдать должное комиссиям, везде, где были такие ситуации, они терпеливо действовали в рамках правового поля».