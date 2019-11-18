ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Высокая явка избирателей в Могилевской области обусловлена альтернативностью на выборах – Валерий Берестов

19.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Маяк Преднепровья

Высокая явка избирателей в Могилевской области обусловлена альтернативностью на выборах – Валерий БерестовВ Могилевской области высокая явка избирателей обусловлена альтернативностью на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На это обратил внимание сегодня во время заседания Могилевской областной избирательной комиссии ее председатель Валерий Берестов.

Избиратели региона традиционно проявляют высокую активность на выборах. Свой голос за того или иного кандидата в депутаты отдали 663 625 граждан из  804 212, включенных в списки для голосования. Таким образом, явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 82,52%. «На мой взгляд, это объясняется возросшим интересом к парламентским выборам из-за их альтернативности. Так, в регионе на один депутатский мандат претендовали немногим менее 5 человек», — резюмировал председатель избиркома.

Он добавил, что выборы состоялись по всем округам области. Из 62 кандидатов в депутаты 13 получили право представлять Могилевщину в парламенте.

 «В целом парламентские выборы в области проходили планомерно, по-деловому, без излишнего напряжения. Избирательными комиссиями были созданы все необходимые условия для работы», — подчеркнул  председатель избиркома.

За ходом избирательной кампании в регионе следили около 4,5 тыс. наблюдателей, в том числе более 50 международных. Представители миссий от СНГ и ШОС дали высокую оценку организации и проведению выборов. «К сожалению, многие, как ни странно, национальные наблюдатели по сообщениям окружных и участковых комиссий, грубо нарушали свои полномочия, вмешивались в работу, причем, весьма настойчиво, даже пытались провоцировать председателей и членов комиссий на конфликты, — констатировал  Валерий Берестов. — Нужно отдать должное комиссиям, везде, где были такие ситуации, они терпеливо действовали в рамках правового поля».

mogilev-region.gov.by

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области высокая явка избирателей обусловлена альтернативностью на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики...
 
Новости дня
Новости разные
 
Румас: союзная интеграция возможна с решением острых вопросов в экономике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • длинные кофты с капюшоном в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика