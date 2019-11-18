Высокая явка избирателей в Могилевской области обусловлена альтернативностью на выборах – Валерий Берестов

Источник материала: Маяк Преднепровья

В Могилевской области высокая явка избирателей обусловлена альтернативностью на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. На это обратил внимание сегодня во время заседания Могилевской областной избирательной комиссии ее председатель Валерий Берестов.

Избиратели региона традиционно проявляют высокую активность на выборах. Свой голос за того или иного кандидата в депутаты отдали 663 625 граждан из 804 212, включенных в списки для голосования. Таким образом, явка избирателей на выборах депутатов Палаты представителей составила 82,52%. «На мой взгляд, это объясняется возросшим интересом к парламентским выборам из-за их альтернативности. Так, в регионе на один депутатский мандат претендовали немногим менее 5 человек», — резюмировал председатель избиркома.

Он добавил, что выборы состоялись по всем округам области. Из 62 кандидатов в депутаты 13 получили право представлять Могилевщину в парламенте.

«В целом парламентские выборы в области проходили планомерно, по-деловому, без излишнего напряжения. Избирательными комиссиями были созданы все необходимые условия для работы», — подчеркнул председатель избиркома.

За ходом избирательной кампании в регионе следили около 4,5 тыс. наблюдателей, в том числе более 50 международных. Представители миссий от СНГ и ШОС дали высокую оценку организации и проведению выборов. «К сожалению, многие, как ни странно, национальные наблюдатели по сообщениям окружных и участковых комиссий, грубо нарушали свои полномочия, вмешивались в работу, причем, весьма настойчиво, даже пытались провоцировать председателей и членов комиссий на конфликты, — констатировал Валерий Берестов. — Нужно отдать должное комиссиям, везде, где были такие ситуации, они терпеливо действовали в рамках правового поля».