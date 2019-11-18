В Барановичах дали 3,5 года колонии-поселения водителю, который насмерть сбил 12-летнюю девочку

Источник материала: Tut.by

В Барановичах суд вынес приговор 57-летнему водителю микроавтобуса Mercedes, который насмерть сбил на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.



Фото: МВД

ДТП произошло 22 июля. Водитель Mercedes Sprinter на пешеходном переходе сбил 12-летнюю девочку. Она от полученных травм скончалась на месте.

Во время проверки выяснилось, что в 2001 году водителя уже лишали на три года прав за «пьяную езду». Когда срок лишения закончился, он восстановил водительское удостоверение. На момент ДТП он имел право управления.

В отношении водителя возбудили уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. В суде потерпевшая мать погибшей девочки просила назначить обвиняемому строгое наказание. Учитывая позицию потерпевшей и то, что девушка погибла в результате грубого нарушения водителем ПДД, гособвинение требовало назначить обвиняемому максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы, сообщила TUT.BY помощник Барановичского межрайонного прокурора Людмила Петрушко.

Суд признал мужчину виновным и назначил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Его также лишили прав на пять лет и обязали выплатить 15 тысяч рублей компенсации морального вреда потерпевшей матери девочки.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.