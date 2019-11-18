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Луис Энрике возвращается в сборную Испании. Ранее он покинул команду из-за смертельной болезни дочери

19.11.2019 15:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Луис Энрике официально возвращается на пост главного тренера национальной сборной Испании.


Reuters

«Важно, чтобы вы знали правду. Давайте расскажем о случившемся. Сегодня мы можем подтвердить, что Луис Энрике возвращается в сборную. 19 июня мы познакомились с Робертом Морено. В тот день мы подписали контракт, в котором было ясно, что, если Луис Энрике сможет вернуться, он вернется на пост главного тренера сборной. Здесь никто не может чувствовать себя обманутым», — приводит слова Рубиалеса «Чемпионат.ком» со ссылкой на Sport.es.

Напомним, Энрике покинул национальную команду Испании в связи с проблемами со здоровьем дочери, которая в итоге скончалась в сентябре 2019 года.

Сборная Испании гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы ещё в середине октября. Морено посвятил выход национальной команды на Евро-2020 Луису Энрике.

 
 
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Луис Энрике официально возвращается на пост главного тренера национальной сборной Испании.
 
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