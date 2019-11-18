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Смертельный нокаут: девушка-боец умерла после боя

19.11.2019 15:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Саи Алетаха скончалась в Великобритании в результате травм, полученных после нокаута. Широкую известность спортсменка получила благодаря тому, что на поединки и тренировки выходила в хиджабе, пишет gazeta.ru.


Фото: STONEHENGE CROSSFIT GYM

По информации «Би-би-си», спортсменка получила серьезные повреждения головного мозга на турнире серии Fast and Furious Fight (FFS), прошедшем в Саутгемптоне. Инцидент произошел 16 ноября — после боя, проигранного нокаутом, она почувствовала себя плохо и была экстренно госпитализирована в ближайшее медицинское учреждение, где умерла на следующий день.

Отмечается, что полиция графства Гэмпшир начала расследование трагедии. Организаторы шоу выразили соболезнования родным и близким девушки, подчеркнув, что бригада скорой помощи оказала пострадавшей всю необходимую помощь, однако спасти ее это не помогло.

Помимо прочего, в заявлении FFS говорится, что участники турнира оповещаются о риске получения травм, осознанно соглашаясь на бои.

«Все участники подготовлены к тому, что они могут получить травмы. В 99,9% случаев ничего не происходит. Безопасность — это не то, чем мы пренебрегаем. На мероприятиях всегда дежурят врач, фельдшер и скорая помощь. Спасибо нашей команде в тот вечер, которая действовала с максимальным профессионализмом и выполняла свои обязанности, реагируя на ситуацию», — сказано в сообщении.

26-летняя Алетаха — британский боец иранского происхождения. Она занималась карате, тренировалась в одном из малоизвестных залов Британии — Exile Gym — и принимала участие в любительских турнирах по смешанным единоборствам, а в свободное от спорта время училась в университете Лафборо по направлению дизайна. Относительно широкую известность в бойцовском мире она получила благодаря тому, что тренировалась и выходила на поединки в хиджабе.

 
 
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Широкую известность спортсменка получила благодаря тому, что на поединки и тренировки выходила в хиджабе.
 
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