«Кунделик»: как зарегистрироваться

Сервис «Кунделик», зарегистрироваться на котором могут как учебные заведения, так и педагоги, ученики и их родители, уже активно используется в стране. Расскажем о том, как на нем зарегистрироваться.

Источник: Nur.KZ

«Кунделик»: правила регистрации

Кунделик КЗ (kundelik.kz) — сервис, который стремится приблизить образование страны к международным стандартам и сделать доступ к информации для всех участников образовательного процесса максимально простым и удобным.

Хозяином сервиса считается учебное заведение. Поэтому для получения доступа остальные участники образовательного процесса — педагоги, дети и родители — должны обращаться к администратору, который работает в конкретном учебном заведении. Он предоставит необходимый для доступа логин и пароль. Они позволят беспрепятственно пользоваться всеми услугами, которые предоставляет Kundelik.

Согласно правилам сервиса, логин может изменяться только один раз. Он состоит из не менее чем 6-ти латинских символов и не должен содержать пробелов или других знаков, кроме подчеркиваний и точек.

Пароль — это ключ, открывающий двери ко всем важным функциям «Кунделика». В нем допускается использование различных символов в сочетании с латинскими буквами.

Для каждого из участников системы определена своя длина пароля. В частности, школьники и их родители используют 6-символьные пароли, а педагоги — 8-ми.

Регистрация проходит в несколько простых шагов:

В любом удобном браузере необходимо ввести адрес www.kundelik.kz. Открывшаяся страница позволяет выбрать нужный язык интерфейса.

На главной странице кликните на кнопку «Войти в систему» на картинке с надписью «Электронный дневник».

Для того чтобы открыть вкладку с персональными данными, нужно ввести те самые пароль и логин, предоставленные администратором из учебного заведения.

Для корректного пользования услугами важно правильно ввести персональные данные. Разработчики настаивают на обязательном указании фамилии, имени и отчества, пола и даты рождения.

После вкладки с персональными данными сервис предложит на странице «Параметры безопасности» ввести электронную почту и секретный вопрос. Он будет нужен, чтобы восстановить доступ к аккаунту.

Когда все параметры безопасности выставлены, пользователю предлагается выбрать тот пароль, который ему удобен для работы.

Изменив пароль, необходимо согласиться с условиями пользовательского соглашения, поставив в нужном месте галочку.

После нажатия кнопки «Готово» все сервисы «Кунделика» будут доступны пользователю.

«Кунделик»: преимущества сервиса

Одно из главных достоинств сервиса — электронный дневник, который доступен родителям, детям, учителю и администрации школы. Он позволяет не только отслеживать успеваемость ребенка, но и узнавать количество и сроки выполнения домашних заданий. Эта функция особенно важна для тех родителей, которые помогают своему ребенку в учебе.

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