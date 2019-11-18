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«Кунделик»: как зарегистрироваться
19.11.2019 16:02 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Сервис «Кунделик», зарегистрироваться на котором могут как учебные заведения, так и педагоги, ученики и их родители, уже активно используется в стране. Расскажем о том, как на нем зарегистрироваться.
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«Кунделик»: правила регистрации
Кунделик КЗ (kundelik.kz) — сервис, который стремится приблизить образование страны к международным стандартам и сделать доступ к информации для всех участников образовательного процесса максимально простым и удобным.
Хозяином сервиса считается учебное заведение. Поэтому для получения доступа остальные участники образовательного процесса — педагоги, дети и родители — должны обращаться к администратору, который работает в конкретном учебном заведении. Он предоставит необходимый для доступа логин и пароль. Они позволят беспрепятственно пользоваться всеми услугами, которые предоставляет Kundelik.
Согласно правилам сервиса, логин может изменяться только один раз. Он состоит из не менее чем 6-ти латинских символов и не должен содержать пробелов или других знаков, кроме подчеркиваний и точек.
Пароль — это ключ, открывающий двери ко всем важным функциям «Кунделика». В нем допускается использование различных символов в сочетании с латинскими буквами.
Для каждого из участников системы определена своя длина пароля. В частности, школьники и их родители используют 6-символьные пароли, а педагоги — 8-ми.
Регистрация проходит в несколько простых шагов:
«Кунделик»: преимущества сервиса
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