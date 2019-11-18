Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день

Источник материала: СТВ

Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в шутку.

Некоторое время назад пользователь Reddit под ником Kylekaiser15 решил прибегнуть к радикальному способу поиска девушки. Он сказал , что будет каждый день с использованием фотомонтажа добавлять к своим снимкам аниме-девушек до тех пор, пока у него не появится настоящая.

Сейчас идёт уже 40 день. Вполне возможно, что парень возьмёт пользователей Reddit измором. Где-нибудь на тысячной фотографии они сдадутся и помогут юноше найти свою любовь. Или нет.

Мы решили взглянуть, кто уже попал в коллекцию нарисованных девушек Kylekaiser15.

День 1



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 3



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 7



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 10



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 13



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 14



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 16



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 18



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 21



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 22



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 23



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 24



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 28



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 39



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

День 40



Фото: reddit.com/user/kylekaiser15

Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересном случае. Парень получил от девушки, в которую влюблён, очень особенный подарок.