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Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день

19.11.2019 15:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в шутку. 

Некоторое время назад пользователь Reddit под ником Kylekaiser15 решил прибегнуть к радикальному способу поиска девушки. Он сказал, что будет каждый день с использованием фотомонтажа добавлять к своим снимкам аниме-девушек до тех пор, пока у него не появится настоящая. 

Сейчас идёт уже 40 день. Вполне возможно, что парень возьмёт пользователей Reddit измором. Где-нибудь на тысячной фотографии они сдадутся и помогут юноше найти свою любовь. Или нет. 

Мы решили взглянуть, кто уже попал в коллекцию нарисованных девушек Kylekaiser15. 

День 1

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 3

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 7

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 10

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 13

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 14

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 16

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 18

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 21

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 22

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 23

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 24

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 28

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 39

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

День 40

Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Фото: reddit.com/user/kylekaiser15 

Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересном случае. Парень получил от девушки, в которую влюблён, очень особенный подарок.

Но он юношу не обрадовал – здесь подробнее.

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Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в...
 
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