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Парень решил фотографироваться с аниме-девушками, пока не найдёт настоящую. Уже идёт 40 день
Источник материала: СТВ
Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в шутку.
Некоторое время назад пользователь Reddit под ником Kylekaiser15 решил прибегнуть к радикальному способу поиска девушки. Он
Сейчас
Мы решили взглянуть, кто уже попал в коллекцию нарисованных девушек Kylekaiser15.
День 1
День 3
День 7
День 10
День 13
День 14
День 16
День 18
День 21
День 22
День 23
День 24
День 28
День 39
День 40
Кстати, недавно мы рассказывали о не менее интересном случае. Парень получил от девушки, в которую влюблён, очень особенный подарок.
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Парни без девушек довольно обычное явление, как и наоборот. Но одни насчёт этого переживают значительно сильнее, чем другие. А кто-то легко может обратить всё в...
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