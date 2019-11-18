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Жуткое ДТП в Мексике. В результате столкновения трёх автобусов погибли 11 человек

19.11.2019 15:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: в результате столкновения трех автобусов погибли 11 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жуткое ДТП в Мексике. В результате столкновения трёх автобусов погибли 11 человек

С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение водителями правил дорожного движения. Виновники скрылись с места происшествия. Полиция ведет их поиск.

Жуткое ДТП в Мексике. В результате столкновения трёх автобусов погибли 11 человек

Жуткое ДТП в Мексике. В результате столкновения трёх автобусов погибли 11 человек

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Новости Мексики. Крупное ДТП в Мексике: в результате столкновения трех автобусов погибли 11 человек, еще около 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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