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Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

19.11.2019 15:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Какими будут города – должны решать сами жители. В это их надо вовлекать еще на стадии планирования улиц, парков и жилых зон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Такова одна из инициатив совместного белорусско-шведского проекта об управлении земельными ресурсами. Проект реализуется сразу по нескольким направлениям. Среди них – и земельные налоги, и оценка недвижимого имущества. Если предлагаемые изменения будут приняты, то рынок недвижимости станет прозрачнее, доступ к информации – проще, а налоги – справедливее.

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Дмитрий Ритвинский, заместитель генерального директора Национального кадастрового агентства:
Есть выгоды и для собственников недвижимости, есть выгоды и для государства. Можно будет использовать для различных целей: страхование, бухгалтерский учет, залог для принятия различных управленческих решений, в том числе, возможно, для целей налогообложения.

Соответственно, если недвижимость стоит меньше, вы платите меньше налог. Недвижимость стоит дороже – естественно, платите дороже.

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Мирослав Кобаса, председатель правления общественного объединения «Земельная реформа»:
Мы сотрудничаем с нашими шведскими партнерами – это Национальная земельная служба Швеции. Уже 21 год, это шестой по счету реализованный проект. Все они в сфере земельного администрирования и городского планирования.

Какой будет инфраструктура? Будущее городского пространства обсудили на белорусско-шведской конференции

Еще одна цель проекта – изучение и внедрение в городах Беларуси современных концепций развития. Это так называемые Smart City, Green City. Модели, которые городскую среду поднимают на новый уровень.

Люди в материале: Дмитрий Ритвинский, Мирослав Кобаса
 
 
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Новости Беларуси. Какими будут города – должны решать сами жители. В это их надо вовлекать еще на стадии планирования улиц, парков и жилых зон, сообщили в программе...
 
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