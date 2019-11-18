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Обвиняемый в убийстве аспирантки Олег Соколов пытался покончить с собой
Источник материала: СТВ
Новости России. Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, пытался покончить с собой. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев.
Как
Александр уточнил, что попытка самоубийства произошла между следственными действиями. Сейчас историк находится в удовлетворительном состоянии, хотя он «сильно подавлен».
По словам Почуева, нарушений условий содержания Соколова не выявлено. Мужчина находится в обычной камере, его сосед также впервые обвиняется по уголовной статье.
Напомним, доцент СПбГУ обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко 7 ноября. Девушка была убита выстрелом из обреза.
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Новости России. Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, пытался покончить с собой. Об этом рассказал его адвокат Александр Почуев. Как сообщает РИА...
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