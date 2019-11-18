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Депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 ноября депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В приоритете – финансирование образования и здравоохранения. Продолжится и выплата семейного капитала в расчете 22500 рублей на получателя. Доходы консолидированного бюджета предусмотрены практически на уровне этого года – это 39,5 миллиарда рублей. Расходная часть впервые за последние шесть лет превысит доходы.
Бюджет сверстан традиционно по базовому сценарию развития экономики. Предусмотрены и последствия налогового маневра. Общий объем потерь доходов оценивается в 1,9 миллиарда рублей.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
По традиции главный финансовый документ страны будет окончательно утвержден до Нового года. Проект бюджета во втором чтении депутаты рассмотрят 27 ноября.
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Новости Беларуси. 19 ноября депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В приоритете...
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