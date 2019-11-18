Будет ли популярная у минчан «Песочница» работать зимой и что там будет

Источник материала: Tut.by

Популярная у минчан локация с фудтраками «Песочница», которая последние несколько месяцев была на каникулах, снова откроется в декабре. Рождественская ярмарка на Куйбышева, 45 будет работать пять дней — с 25 до 29 декабря.



Рождественская ярмарка в «Песочнице» в прошлом году

В прошлом году ярмарка работала весь декабрь, но только по выходным. По словам создателя площадки Станислава Агинского, практика показала, что это была не лучшая идея. Пик людей все равно пришелся на сжатый промежуток времени. Поэтому в этом году ярмарка будет работать с 25 по 29 декабря. При этом 25, 28 и 29 декабря — это выходные.

Помимо елки на территории «Песочницы» установят несколько шатров, которые будут обогреваться. Также будет выставка самоваров и ледяных фигур. Еще — каток, но это пока не 100%.

— Пообещать это сложно. Искусственный каток — это очень дорого, поэтому хотим залить естественный. Но для этого накануне 25 декабря температура должна быть хотя бы пару дней «минус», — объясняет Станислав и добавляет, что команда верит в то, что так и будет.



Рождественская ярмарка в «Песочнице» в прошлом году

Помимо прочего, на рождественской ярмарке, как и в прошлом году, будет работать ярмарка. Каждый день будет развлекательная программа, по вечерам — фаер-шоу.

Точек с едой, предположительно, будет восемь или девять. Стоимость сетов останется прежней — 7 рублей. Параллельно с этим, как и раньше, заведения будут продавать дополнительные позиции вне сетов. Обещают также и горячие напитки — не только чай и кофе, а еще глинтвейн и коктейли.

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