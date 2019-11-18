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Samsung Galaxy A50 стал участником акции «Выгодный трейд-ин» в МТС

19.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Samsung Galaxy A50 стал участником акции «Выгодный трейд-ин» в МТС

Популярные смартфоны Samsung Galaxy A50 4/64 Гб и Galaxy A50 6/128 Гб стали участниками акции «Выгодный трейд-ин». Теперь их можно приобрести не только с возвратом части стоимости старого устройства, но и дополнительно сэкономив до 100 рублей.

Модель Samsung Galaxy A50 оснащена 6,4-дюймовым Super AMOLED-экраном с поддержкой разрешения 1080 x 2340 точек и встроенным сканером отпечатков пальцев. Дисплей обладает высокими показателями яркости и контрастности, обеспечивая при этом потрясающую цветопередачу. Емкий аккумулятор на 4000 мАч позволяет долго пользоваться смартфоном без подзарядки.

Фотовозможности Samsung Galaxy A50 заслуживают отдельного упоминания. На задней панели аппарата расположена тройная камера на 25+8+5 Мп. Ультраширокоугольный объектив на 8 Мп поможет при создании панорамных снимков. 5-мегапиксельный сенсор позволит регулировать глубину резкости. А основная 25-мегапиксельная камера даст возможность добиться максимальной яркости и четкости фотографий в любое время суток.

Фронтальная камера получила фотомодуль с разрешением в 25 Мп. Она позволяет создавать запоминающиеся селфи с эффектом размытия фона.

Обе версии модели при обмене теперь становятся дешевле примерно на 100 рублей. Причем это касается как продаж за полную стоимость, так и в рассрочку. Акционная цена на Samsung Galaxy A50 4/64 Гб снизилась до 569 рублей при покупке за полную стоимость. Ежемесячный платеж при рассрочке на год составит 51,72 рубля, а на два года – 24,73 рубля.

Samsung Galaxy A50 6/128 Гб сейчас можно приобрести в трейд-ин по цене в 679 рублей. Ежемесячный платеж при рассрочке на год снижен до 61,72 рубля, а на два года – до 29,52 рубля.

Внимание! Количество приобретаемого оборудования в рамках акции ограничено в соответствии с условием не более 1 единицы оборудования на каждую 1 единицу сданного старого устройства.

 

УНП 800013732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»

 

 

 

 
 
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Samsung Galaxy A50 стал участником акции «Выгодный трейд-ин» в МТС
 
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