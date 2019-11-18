Источник материала: Кобринский вестник





Выплата недополученной пенсии в связи со смертью пенсионера осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 17 апреля 1992 г. №1596-XII «О пенсионном обеспечении» (далее – Закон), Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее – Кодекс), Кодексом Республики Беларусь о браке и семье (далее – Кодекс о браке и семье) и другими нормативными правовыми актами.

В соответствии с ч. 1 ст. 91 Закона и п. 1 ст. 1090 Кодекса суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи с его смертью, выплачиваются в равных долях членам семьи, проживавшим совместно с пенсионером на день его смерти, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно с умершим.

Определение семьи, данное в ст. 59 Кодекса о браке и семье (это объединение лиц, связанных между собой моральной и материальной общностью и поддержкой, ведением общего хозяйства, правами и обязанностями, вытекающими из брака, близкого родства, усыновления) позволяет определить круг членов семьи в понимании брачно-семейного законодательства – это по отношению к умершему пенсионеру: супруг (супруга), его дети и родители, дедушка, бабушка, внук (внучка), родные братья и сестры (полнородные и неполнородные), усыновитель, усыновленный.

Иные лица могут быть признаны членами семьи умершего пенсионера только в судебном порядке, если они проживали совместно с умершим пенсионером и вели общее хозяйство.

К нетрудоспособным иждивенцам относятся лица, являвшиеся нетрудоспособными к дню смерти пенсионера и находившиеся на его иждивении не менее одного года (ст. 1063 Кодекса).

Факт совместного проживания членов семьи с пенсионером на день его смерти, а также факт нахождения на иждивении не менее одного года устанавливается Комиссией по назначению пенсий горрайисполкома (администраций районов в городах). Факт совместного проживания членов семьи с пенсионером на день его смерти может подтверждаться справкой о последнем месте жительства умершего пенсионера и составе его семьи на день смерти, выданной организацией, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда, организацией, предоставившей жилое помещение.

Недополученная пенсия в связи со смертью пенсионера выплачивается по заявлению лица (лиц), претендующего на ее выплату, либо его опекуна (попечителя), на основании документов, подтверждающих супружеские или родственные отношения с умершим, их совместное проживание, а в необходимых случаях – факт иждивения. При обращении заявитель также должен предъявить документ, удостоверяющий личность (национальный паспорт, вид на жительство иностранного гражданина и т.п.).

Обращаться за выплатой недополученной пенсии необходимо в управление (отдел) по труду, занятости и социальной защите горрайисполкома, управление (отдел) социальной защиты местных администраций районов в городах по месту пенсионирования умершего пенсионера.

При обращении нескольких лиц, причитающаяся им сумма пенсии делится между ними поровну.

Требования о выплате недополученных сумм пенсии могут быть предъявлены в течение шести месяцев со дня смерти пенсионера. Их выплата производится с применением ст. 90 Закона, то есть выплате подлежат суммы пенсии, недополученные пенсионером за весь период, но не более чем за 3 года, включая месяц смерти пенсионера. Недополученные своевременно суммы пенсии по вине органа, назначающего или выплачивающего пенсию, выплачиваются без ограничения каким-либо сроком.

При отсутствии членов семьи, проживавших совместно с умершим пенсионером, а также его нетрудоспособных иждивенцев (или не предъявлении ими требований о выплате сумм пенсий в установленный срок), недополученная сумма пенсии умершего пенсионера включается в состав наследства и выплачивается только его наследникам при предъявлении свидетельства о праве на наследство. Выплата недополученной суммы пенсии в связи со смертью пенсионера на основании свидетельства о праве на наследство производится без ограничений каким-либо сроком.

При выплате сумм пенсий, причитавшихся пенсионеру, проживавшему в доме-интернате для престарелых и инвалидов либо находившемуся в местах лишения свободы, и оставшихся недополученными в связи с его смертью, применяются общие правила, установленные ст. 91 Закона.

При отсутствии совместно проживавших членов семьи и нетрудоспособных иждивенцев и не предъявлении ими требований о выплате недополученной пенсии в указанный срок суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру, проживавшему в доме-интернате либо находившемуся в местах лишения свободы, и оставшиеся недополученными в связи с его смертью, включаются в состав наследства и наследуются в порядке, установленном гражданским законодательством.

Светлана ЛАПИЧ,

главный специалист отдела пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома.