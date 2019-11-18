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В Подмосковье проходит заседание Совмина Союзного государства

19.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Дмитрий Медведев и Сергей Румас участвуют в заседании Совета министров Союзного государства России и Беларуси в подмосковных Горках. В ходе встречи политики обсудили в том числе погоду, передает «МИР 24». 

«Когда самолет приземлился в аэропорту, был очень сильный туман. Я, как спускался, даже немножко неловко себя почувствовал», – сказал премьер Беларуси Сергей Румас.

«Это не наши проделки!» – ответил российский премьер Дмитрий Медведев.

«Но когда уже подъезжали к горкам, то туман рассеялся, а наша двусторонняя встреча показала, что тумана у нас в отношениях как бы совсем нет», – подчеркнул Сергей Румас.

Сегодня в повестке дня 14 вопросов. В основном они касаются финансовых взаимоотношений. Обсудят и существующие проблемы. Их накануне сегодняшней встречи обозначил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он посетовал, что, несмотря на создание ЕАЭС и Союзное государство, республика теряет в экономике. А для белорусских товаров открыты не все рынки.



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Сегодня в повестке дня 14 вопросов. В основном они касаются финансовых взаимоотношений. Обсудят и существующие проблемы.
 
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