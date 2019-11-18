Результаты исследования: каждый пятый белорус готов отказаться от наличных денег

Источник материала: Tut.by

Примерно каждый третий белорус готов платить банковской карточкой даже за самые мелкие покупки и пользуется исключительно «пластиком». Но при этом 12% вообще ни разу не пробовали платить картами. Об этом говорят данные исследования MasterIndex, которое в разных странах проводит платежная компания Mastercard. В Беларуси оно в этом году прошло впервые.



Фото: Reuters

Исследование MasterIndex проходили с апреля по май 2019 года, в нем приняли участие жители Беларуси от 25 до 45 лет, проживающие в городах с населением от 50 тысяч человек.

В лидерах по числу жителей, которые пользуются банковскими картами, оказались Минская, Витебская и Гродненская области. Там доля пользователей карточек приближается к 100%. В Брестской области этот показатель составил 96%, в Гомельской — 94%. Заметно отстает Могилевская область, там карточками пользуются только 83% жителей. В среднем на одного белоруса в возрасте от 25 до 45 лет приходится 1,5 банковские карты.

Примерно половина опрошенных пользуются как картой, так и наличными. Исключительно картой платят 30% респондентов, а 19% выбирают только наличные. Любопытно, что 12% участников опроса вообще никогда не пробовали платить картой.

— У многих все еще остаются опасения, что за безналичную операцию могут снять комиссию и что такие расходы труднее контролировать. Некоторые держатели отмечают, что еще не избавились от привычки платить наличным, — комментируют в Mastercard.

При этом выбор наличной или безналичной оплаты может зависеть от стоимости покупки. Так, 60% платят картой в том случае, если сумма покупки превышает 15 рублей. За покупки дороже 100 рублей исключительно картой платят 7% опрошенных. А 30% готовы платить карточкой даже за самые мелкие покупки. Чаще всего белорусы пользуются «пластиком» в гипермаркетах и супермаркетах, аптеках, разнообразных магазинах.

— Мужчины чаще рассчитываются по безналу за услуги на автозаправочных станциях, налоги и сборы. Женщины — за покупки в аптеке, магазинах оптики, одежды, обуви, парфюмерии и косметики, — отмечают авторы индекса. — Около трети обладателей банковских карт хотели бы иметь возможность платить ими еще и в общественном транспорте.

Примерно каждый пятый (18%) отметил, что готов полностью перейти на безналичные расчеты и вообще отказаться от наличных. И еще примерно столько же (20%) считают, что вместо пин-кода можно использовать отпечаток пальца, распознавание лица или радужки глаза.