Итоги выборов — 2019. Кто победил на Ганцевщине?

Подведены предварительные итоги голосования по Барановичскому сельскому избирательному округу №7 и Лунинецкому избирательному округу № 13.
По Барановичскому сельскому избирательному округу № 7 в выборах приняли участие — 56738 избирателей, а общее число избирателей по Лунинецкому избирательному округу № 13 составляет 48134.
Число голосов, поданного за кандидаты в депутаты:
Анатолий Насеня (Лунинецкий избирательный округ № 13) — 35241
Людмила Жолнерчик(Барановичский сельский избирательный округ № 7) — 41097
Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Лунинецкому округу № 13 избран Анатолий Насеня.
Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Барановичскому сельскому избирательному округу № 7 избрана Людмила Жолнерчик.