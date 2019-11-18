В закон об охране труда внесут изменения

Источник материала: Вороновская газета





Депутаты Палаты представителей сегодня приняли во втором чтении изменения в закон об охране труда.

Как сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович, проект закона направлен на совершенствование норм по обеспечению безопасности жизни и здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности, сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, повышение социальной защищенности работающих.

— Закреплены права и обязанности работников-надомников, домашних работников и их нанимателей в области охраны труда, возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве, — подчеркнула депутат.

Законопроект предусматривает закрепление права работающих по гражданско-правовому договору на отказ от исполнения данного договора полностью или частично в случае, если работодатель не создал безопасные условия труда для выполнения работ (оказания услуг).

Статьи, регулирующие вопросы охраны труда работников-надомников и домашних работников, дополнены положениями, предусматривающими право этих работников на отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья их и окружающих до устранения этой опасности. Скорректированы также положения, предусматривающие оплату нанимателями расходов за проведение медицинских осмотров лиц, принимаемых на работу.

sb.by