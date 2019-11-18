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В закон об охране труда внесут изменения
19.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Депутаты Палаты представителей сегодня приняли во втором чтении изменения в закон об охране труда.
Как сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Людмила Кананович, проект закона направлен на совершенствование норм по обеспечению безопасности жизни и здоровья работающих в процессе их трудовой деятельности, сокращение производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, повышение социальной защищенности работающих.
— Закреплены права и обязанности работников-надомников, домашних работников и их нанимателей в области охраны труда, возможность досудебного рассмотрения разногласий по вопросам расследования несчастных случаев на производстве, — подчеркнула депутат.
Статьи, регулирующие вопросы охраны труда работников-надомников и домашних работников, дополнены положениями, предусматривающими право этих работников на отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья их и окружающих до устранения этой опасности. Скорректированы также положения, предусматривающие оплату нанимателями расходов за проведение медицинских осмотров лиц, принимаемых на работу.
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Депутаты Палаты представителей сегодня приняли во втором чтении изменения в закон об охране труда. Как сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии по...
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