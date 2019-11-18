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В сфере особого внимания: итоги выборов в Палату представителей Национального собрания, обновление к областным «Дажынкам-2019» и программа главного праздника аграриев региона

19.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В сфере особого внимания: итоги выборов в Палату представителей Национального собрания, обновление к областным «Дажынкам-2019» и программа главного праздника аграриев региона

– Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на Гродненщине прошли организованно, в спокойной обстановке, от региона в парламент избраны тринадцать представителей, – отметил председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов на оперативном совещании в облисполкоме.

Губернатор отметил слаженную работу всех, кто был задействован в избирательной кампании. Он поручил провести анализ завершившейся кампании, что особенно важно в преддверии намеченных на 2020 год выборов Президента Республики Беларусь.

В субботу, 23 ноября, свой праздник масштабно готовятся отметить аграрии региона. Областные «Дажынкi-2019» пройдут в Сморгони. Как готовы город и район принимать гостей? Чем удивят и порадуют подворья всех районов Гродненщины, которые развернутся в центре Сморгони? Какие концерты, выставки, конкурсы ждут участников и посетителей? Чем будут привлекать торговые ряды и рестораны под открытым небом? Все это обсудили на оперативном совещании.

Райцентр к «Дажынкам» обновился и заметно похорошел. Фасады многих зданий засверкали свежими красками, улицы радуют благоустройством. На реконструированной центральной улице Советской обустроен бульвар, хорошо видны результаты обновления в стоматологическом отделении поликлиники, политехническом лицее, пристройке к школе искусств, ФОКе, отделениях связи, дендропарке и на многих других объектах.

Программа праздника обширна и разнообразна. Ярким брендом «Дажынак-2019» станет богатый сноп, который объединит результаты труда хлеборобов всех районов области и станет символом урожая. В торжественном шествии пройдут герои жатвы, победители областного соревнования в агропромышленном комплексе, достигшие самых высоких результатов. Все они получат заслуженные награды на праздничном собрании, которое состоится в районном Доме культуры.

Горожан и гостей фестиваля будут радовать самодеятельные и профессиональные артисты – лучшие солисты и коллективы из областного центра, районов области, известные белорусские исполнители. Хедлайнерами праздника станут группы «Беларусы», «J:морс», заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева.

– От результатов труда людей, занятых в агропромышленном комплексе области, во многом зависит работа многих отраслей экономики на протяжении года, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Труженики АПК достойны уважения, их труд – признания. Они в полной мере заслуживают красивого и достойного праздника. Такими и должны быть «Дажынкi-2019».

https://grodnonews.by

 
 
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– Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь на Гродненщине прошли организованно, в спокойной обстановке, от региона в...
 
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