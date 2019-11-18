Лукашенко - спортфункционерам: Уж кому не будет прощения, так это вам

"Уж кому не будет прощения, так это вам. Вместе с Вадимом. Вырастил Девятовского на собственных руках. Впереди все перспективы, только дай результат. Медали, награды, деньги — все в ваших руках. Смотрел чемпионат мира в Дохе, потирал руки. Три-четыре медали, вы говорили? Полтора дня до конца остается, думаю, где вы будете их завоевывать?







