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Лукашенко - спортфункционерам: Уж кому не будет прощения, так это вам

19.11.2019 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Беларуси и НОКа Александр Лукашенко на завершившемся сегодня олимпийском собрании обозначил, насколько высокая ответственность будет возложена на руководителей Белорусской федерации легкой атлетики на Играх в Токио.

"Уж кому не будет прощения, так это вам. Вместе с Вадимом. Вырастил Девятовского на собственных руках. Впереди все перспективы, только дай результат. Медали, награды, деньги — все в ваших руках. Смотрел чемпионат мира в Дохе, потирал руки. Три-четыре медали, вы говорили? Полтора дня до конца остается, думаю, где вы будете их завоевывать?


Не надо ни на что ссылаться. Понимаю, марафон — почти 50 километров. Это невыносимо [в той жаре, что была]. Но прыгать, бегать, метать — можно было. Не надо говорить про какие-то проблемы. Всем было тяжело. В Токио будет тоже", — цитирует Лукашенко pressball.by
 
 
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Глава Беларуси и НОКа Александр Лукашенко на завершившемся сегодня олимпийском собрании обозначил, насколько высокая ответственность будет возложена на...
 
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