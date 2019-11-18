Крикунов: Стэплтон критикует Россию по убогости ума

Ранее Стэплтон жестко прошелся по 69-летнему специалисту, назвав его долбанутым.





"Я все время работаю с легионерами, и не с такими маленькими легионерчиками, как он, Стэплтон. У меня и Виктор Хедман был в Астане, который сейчас один из лучших защитников НХЛ. Со многими легионерами я работал в "Динамо", и в чемпионский год, и после этого. Все понимают, что тут лукавить? Когда он сам не может играть, ему надо на кого-то наговорить. Ну, вот они говорят.





Это от того, что у них мозгов нет просто, наверное. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Еще неизвестно, что он будет потом делать. Ну, закончил карьеру, вдруг тренером будет? Хоккеисты часто становятся тренерами или помощниками, менеджерами. Поэтому ругать целую страну — это глупо и недальновидно. По убогости своего ума они это делают", — заявил Крикунов в интервью БИЗНЕС Online.



