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Крикунов: Стэплтон критикует Россию по убогости ума

19.11.2019 15:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал заявление хоккеиста Тима Стэплтона, который играл под руководством специалиста в "Нефтехимике".

Ранее Стэплтон жестко прошелся по 69-летнему специалисту, назвав его долбанутым.

"Я все время работаю с легионерами, и не с такими маленькими легионерчиками, как он, Стэплтон. У меня и Виктор Хедман был в Астане, который сейчас один из лучших защитников НХЛ. Со многими легионерами я работал в "Динамо", и в чемпионский год, и после этого. Все понимают, что тут лукавить? Когда он сам не может играть, ему надо на кого-то наговорить. Ну, вот они говорят.

Это от того, что у них мозгов нет просто, наверное. Не плюй в колодец — пригодится воды напиться. Еще неизвестно, что он будет потом делать. Ну, закончил карьеру, вдруг тренером будет? Хоккеисты часто становятся тренерами или помощниками, менеджерами. Поэтому ругать целую страну — это глупо и недальновидно. По убогости своего ума они это делают", — заявил Крикунов в интервью БИЗНЕС Online.
 
 
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Главный тренер московского "Динамо" Владимир Крикунов прокомментировал заявление хоккеиста Тима Стэплтона, который играл под руководством специалиста в...
 
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