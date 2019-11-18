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Двухэтажки на Филимонова-Столетова снесут. Что будет на их месте?

19.11.2019 16:33 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

На месте земельных участков в районе улиц Столетова и Выготского будут построены многоэтажные жилые дома, пишет TUT.BY.

В Минске снесут жилые дома на площади 40 тысяч кв.м в границах Филимонова – Слепянской водной системы – Столетова, участок сноса – 23 га.

Новые жилые дома планируется построить также на 24 га земли в районе улиц Павлины Мяделки и Выготского.

По словам заместителя гендиректора ГПО «Минскстрой» Василия Косовца, в данное время готовятся предпроектные решения. Параллельно ведется работа с жильцами домов, идущих под снос. Им предлагаются либо новые квартиры, либо денежная компенсация.

«Предстоит отселить более 800 квартир. Работа будет идти поэтапно. По условиям предоставления земельного участка, жилье здесь будут возводить для нуждающихся граждан, а дома намечены в конструкциях Завода эффективных промышленных конструкций», – цитирует портал представителя компании.

Косовец отметил, что по второму проекту также готовится предпроектная документация, «которая определит плотность застройки, количество объектов, их серию и «посадку» на участке».

В 2018 году сообщалось, что в районах улиц Филимонова, Столетова и Авангардной будет снесено 62 двухэтажных дома и построено порядка 130 тысяч кв.м нового жилья. Такое же количество домов снесут и в поселке МТЗ, где планируется строительство 170 тысяч кв.м жилых площадей.

 
Теги: Минск
 
 
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На месте земельных участков в районе улиц Столетова и Выготского будут построены многоэтажные жилые дома, пишет
 
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