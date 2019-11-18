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Иосиф Пригожин: Посмотрите «Песню года - 94», у Валерии там выбита челюсть, она черная вся

19.11.2019 16:36 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брак Валерии с Александром Шульгиным не принес ей счастья. Вся семья страдала от агрессии продюсера, который оказался настоящим тираном. Нынешний муж певицы Иосиф Пригожин стал единственным, кто помог, пишет «СтарХит».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от VALERIYA (@valeriya) 10 Окт 2019 в 1:50 PDT

По словам Пригожина, окружающие Валерии прекрасно знали о происходящем в ее семье, но по каким-то причинам оставляли это без внимания.

— Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем. Но ей никто не помог — даже коллеги по цеху, притом что были свидетелями. Вот если вы посмотрите «Песню года - 94», то увидите: ее там только с одной стороны показывают, потому как челюсть у нее выбита, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда выезжали на Майорку, рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал, — поделился Иосиф.

Хрупкая певица была совершенно беззащитна перед Шульгиным, и он, в свою очередь, пользовался этим. Александр забрал у супруги все, что она заработала своим трудом: деньги, жилье, оставив ее с маленькими детьми без средств к существованию.

— Она уехала к родителям в Аткарск, в двухкомнатную квартиру. Вам трудно это представить, наверное: квартира метров 60, там жили шесть человек. Как в общаге! При этом заработала она к тому времени 25−30 миллионов долларов! — продолжил Пригожин.

С появлением Иосифа жизнь Валерии кардинально поменялась. Продюсер, который сам является многодетным отцом, стал хорошим папой для детей артистки. Сегодня наследники звезды с ужасом вспоминают жизнь с Шульгиным и надеются, что им не придется больше встречаться. К слову, сам Александр не горит желанием увидеть дочь и сыновей от певицы.
 
 
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Брак Валерии с Александром Шульгиным не принес ей счастья.
 
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