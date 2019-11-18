Источник материала: Tut.by

Брак Валерии с Александром Шульгиным не принес ей счастья. Вся семья страдала от агрессии продюсера, который оказался настоящим тираном. Нынешний муж певицы Иосиф Пригожин стал единственным, кто помог, пишет «СтарХит».

По словам Пригожина, окружающие Валерии прекрасно знали о происходящем в ее семье, но по каким-то причинам оставляли это без внимания.

— Я знаю точно. Валерия обращалась ко всем. Но ей никто не помог — даже коллеги по цеху, притом что были свидетелями. Вот если вы посмотрите «Песню года - 94», то увидите: ее там только с одной стороны показывают, потому как челюсть у нее выбита, чуть ли не нос сломан, и черного цвета она была. И многие музыканты, артисты, когда выезжали на Майорку, рассказывали, что Валерия не могла выйти из номера. То есть он ее просто убивал, — поделился Иосиф.

Хрупкая певица была совершенно беззащитна перед Шульгиным, и он, в свою очередь, пользовался этим. Александр забрал у супруги все, что она заработала своим трудом: деньги, жилье, оставив ее с маленькими детьми без средств к существованию.

— Она уехала к родителям в Аткарск, в двухкомнатную квартиру. Вам трудно это представить, наверное: квартира метров 60, там жили шесть человек. Как в общаге! При этом заработала она к тому времени 25−30 миллионов долларов! — продолжил Пригожин.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Иосиф Пригожин: Посмотрите «Песню года - 94», у Валерии там выбита челюсть, она черная вся Брак Валерии с Александром Шульгиным не принес ей счастья.

С появлением Иосифа жизнь Валерии кардинально поменялась. Продюсер, который сам является многодетным отцом, стал хорошим папой для детей артистки. Сегодня наследники звезды с ужасом вспоминают жизнь с Шульгиным и надеются, что им не придется больше встречаться. К слову, сам Александр не горит желанием увидеть дочь и сыновей от певицы.