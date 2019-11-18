Белорусские школы в ноябре и декабре ожидают массовые проверки

Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси намерены провести масштабную проверку всех школ. Речь об этом шла на совещании в Комитете госконтроля.

Одна из главных задач проверок в школах – определить, соответствует ли пребывание детей в школе всем установленным госстандартам. В частности, особое внимание проверяющие уделят системам отопления, вентиляции, водоснабжения и соблюдению требований безопасности и санитарных норм.

Проверки во всех школах Беларуси планируют провести до конца 2019 года. Кроме того, КГК организует горячую линию, на которую жители Минска и регионов смогут сообщить о нарушениях в учреждениях образования.