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А1 повысит стоимость тарифных планов с 1 декабря

19.11.2019 16:13 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

А1 повысит стоимость тарифных планов с 1 декабря
Фото из открытых источников

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания по некоторым тарифным планам для физических и юридических лиц.

С 1 декабря на большинстве действующих тарифных планов для физлиц, появившихся в портфолио компании в 2019 году, будет расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.

Вместе с расширением объема предоставляемых услуг изменится стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов и опций.

Изменения условий обслуживания коснутся и корпоративных клиентов.

 
 
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Фото из открытых источников Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания по...
 
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