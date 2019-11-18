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Лукашенко раскритиковал спортивных чиновников на Олимпийском собрании в НОК

19.11.2019 17:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лукашенко раскритиковал спортивных чиновников на Олимпийском собрании в НОК
president.gov.by

В Национальном олимпийском комитете состоялось Олимпийское собрание. Речь на нем, в частности, шла о достижениях белорусских спортсменов на мировых первенствах.

Во время совещания президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО отметил, что спортсмены выступают не так хорошо, как хотелось бы, особенно учитывая, что до Олимпийских игр в Токио осталось всего около восьми месяцев. Глава государства констатировал, что в этом году на мировых первенствах белорусские спортсмены завоевали в олимпийских дисциплинах всего лишь восемь медалей. Большинство в гребле на байдарках и каноэ. Более-менее стабильно на протяжении последних лет выступают представители современного пятиборья.

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В то же время без медалей в олимпийских номерах программы с мировых первенств вернулись представители бокса, велосипедного спорта, художественной гимнастики. «Нулевой результат у нас и в таких медалеемких видах спорта, как плавание, легкая атлетика, дзюдо, фехтование, стрельба пулевая, спортивная гимнастика, гребля академическая», – констатировал Александр Лукашенко.

Президент поручил в преддверии Игр взять каждого олимпийца на индивидуальный контроль. «Важно подвести каждого спортсмена к максимальному результату. Целенаправленно готовить к жесткой борьбе. Обеспечить всем необходимым на заключительном этапе подготовки. Каждого олимпийца взять на индивидуальный контроль: медицинский, психологический и так далее», – сказал глава государства.

Президент предупредил, что если на Олимпиаде в Токио в 2020 году не будет результата, никто в спорте из функционеров и чиновников не задержится. «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь. Это я вам говорю как президент страны, а не руководитель общественной организации. Понимайте меня как хотите», – резюмировал Александр Лукашенко.

Напомним, ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года. По состоянию на начало ноября 2019 года белорусские спортсмены завоевали чуть более 60 лицензий на соревнования. Отборочные турниры в некоторых дисциплинах продолжаться вплоть до июня 2020 года.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что считает недостаточными спортивные достижения белорусских атлетов на мировых первенствах.
 
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