В Борисове BMW влетел в пропускавший его Volkswagen

Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Борисове, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла утром 19 ноября на улице Галицкого. По предварительной информации, 20-летний воитель BMW ехал по улице Брилевской в направлении улицы Гагарина. Парень неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в Volkswagen, который стоял на второстепенной дороге, пропуская BMW.









Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также в аварии пострадал пассажир BMW.