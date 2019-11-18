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В Борисове BMW влетел в пропускавший его Volkswagen

19.11.2019 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Три человека получили травмы при столкновении двух легковушек в Борисове, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.


Фото: ГАИ

Авария произошла утром 19 ноября на улице Галицкого. По предварительной информации, 20-летний воитель BMW ехал по улице Брилевской в направлении улицы Гагарина. Парень неправильно выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в Volkswagen, который стоял на второстепенной дороге, пропуская BMW.




Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также в аварии пострадал пассажир BMW.

 
 
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Оба водителя получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Также в аварии пострадал пассажир BMW.
 
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