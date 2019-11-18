Фонтан из денег забил из кассы в российском магазине: забавное видео

Источник материала: Tut.by

Необычный инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из гипермаркетов Красноярска: после открытия кассы из нее начал бить настоящий фонтан из денег! Ловить их бросились и покупатели, и кассир (потом все купюры вернули на место). Теперь администрация магазина выясняет, что послужило причиной такого странного поведения кассы.