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Фонтан из денег забил из кассы в российском магазине: забавное видео
Источник материала: Tut.by
Необычный инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения в одном из гипермаркетов Красноярска: после открытия кассы из нее начал бить настоящий фонтан из денег! Ловить их бросились и покупатели, и кассир (потом все купюры вернули на место). Теперь администрация магазина выясняет, что послужило причиной такого странного поведения кассы.
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Покупатели и кассир бросились ловить их.
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