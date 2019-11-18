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С Егора Крида возьмут расписку, что он не будет материться на одном из концертов тура

19.11.2019 17:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Егор Крид пообещал не материться на концерте в Тюмени. С него взяли соответствующую расписку. Концерт должен состояться сегодня, 19 ноября. Об этом пишет тюменский сайт 72.ru.


Егор Крид на концерте в Минске в 2018 году

Тюменский родительский комитет обратился в прокуратуру города с просьбой взять с артиста Егора Булаткина (Крида) расписку о том, что он не будет использовать нецензурные выражения, а в случае их наличия в песнях заменит их на цензурные аналоги.

— Организатор концерта запросит у артиста гарантийное письмо о неиспользовании нецензурных выражений при проведении мероприятия, — сообщила прокуратура в ответ на запрос родительского комитета.

Стоит сказать, что родительский комитет Тюмени давно и пристально следит за творчеством Крида. Борьбу с популярным исполнителем в этом российском городе начали еще в октябре. Специалисты города якобы нашли в песнях Егора Крида масонство и сатанизм. Точку зрения экспертов высмеял на своем шоу Иван Ургант. Активисты призвали жителей города бойкотировать концерт и отправили запрос городским властям на отмену мероприятия, но им отказали.

Кстати, Егор Крид скоро выступит в Беларуси. Концерт состоится в «Минск-Арене» 12 декабря.

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Теги: Минск
 
 
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Егор Крид пообещал не материться на концерте в Тюмени. С него взяли соответствующую расписку. Концерт должен состояться сегодня, 19 ноября. Об этом пишет тюменский...
 
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