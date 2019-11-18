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Сегодня в Осиповичах — День ракетных войск и артиллерии
19.11.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Ракетчики и артиллеристы Осиповичского гарнизона отмечают профессиональный праздник вместе с жителями и гостями города.
На центральной площади города разместилась выставка техники и вооружения 51 гвардейской артиллерийской, 336 реактивной артиллерийской и 465 ракетной бригад. Также показательное выступление провели военнослужащие 5 отдельной бригады специального назначения из соседней Марьиной Горки.
Праздничные мероприятия продлятся до 19.30. Творческими номерами ракетчиков и артиллеристов поздравят местные артисты, а в 18.30 начнется эстрадно-концертная развлекательная программа оркестра 51 абр.
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В связи с праздничными мероприятиями с 12.00 до 20.00 перекрыто движение транспорта по ул. Сумченко от ул. Интернациональной до ул. Юбилейной. Автобусы курсируют по ул. Риммы Кунько.
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Ракетчики и артиллеристы Осиповичского гарнизона отмечают профессиональный праздник вместе с жителями и гостями города. На центральной площади города...
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