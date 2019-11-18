В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, трагедия произошла днем 19 ноября. Около 11 часов утра в МЧС поступил звонок о том, что в Минске в многоэтажном жилом доме по улице Космонавтов загорелась квартира.

Гомеле В в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в квартире на третьем этаже. В помещении были обнаружены два человека в бессознательном состоянии – 65-летняя хозяйка квартиры и ее 66-летний знакомый. Спасти их не удалось. В результате пожара также повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

По информации МЧС, в комнате загорелись диван и постельные принадлежности. По всей видимости, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.