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В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера

19.11.2019 17:39 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера
МЧС Республики Беларусь

Как стало известно, трагедия произошла днем 19 ноября. Около 11 часов утра в МЧС поступил звонок о том, что в Минске в многоэтажном жилом доме по улице Космонавтов загорелась квартира.

В минской девятиэтажке в результате пожара погибли два пенсионера В Гомеле в квартире на 15-м этаже произошел пожар из-за холодильника

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили возгорание в квартире на третьем этаже. В помещении были обнаружены два человека в бессознательном состоянии – 65-летняя хозяйка квартиры и ее 66-летний знакомый. Спасти их не удалось. В результате пожара также повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

По информации МЧС, в комнате загорелись диван и постельные принадлежности. По всей видимости, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении одним из погибших.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.
 
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