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В Минске на улицах появятся терминалы для пополнения проездных и покупки талонов

19.11.2019 17:34 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске к апрелю 2020 года появятся терминалы для пополнения проездных и покупки талонов. А вот киоски с продавцами могут исчезнуть с улиц. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Начальник финансово-экономического-управления «Минсктранса» Елена Романова рассказала, что новые терминалы для пополнения проездных и продажи талонов могут появиться в Минске к апрелю 2020 года. Речь идет о терминалах, которые поставят на улицах возле остановок.

— С помощью этих устройств пассажиры смогут не только пополнять электронные проездные, но и приобретать одноразовые талоны. Первоначально разработчик планирует установить небольшое количество таких терминалов и провести их опытную эксплуатацию.

Вопрос о пополнении проездных через ЕРИП тоже рассматривается.

— О сроках реализации этого проекта пока говорить рано: многое будет зависеть от финансовых возможностей предприятия. Но когда его удастся воплотить в жизнь, пассажирам станет проще пополнять свои карты БСК.

В «Минсктрансе» объясняют: сначала проездной надо будет оплатить через ЕРИП, потом «записать» на карточку на специальном устройстве на остановке транспорта (возможно, их закрепят на столбах под электронными табло).

«Минсктрансу» такая автоматизация процесса позволит свернуть работу 164 киосков.

— Мы полагаем, что содержать терминалы, даже с учетом затрат на обслуживание, выгоднее, чем киоски. Но первоначальных расходов, конечно, не избежать. А киоски на многих остановках останутся — «Белсоюзпечать». Они наши проездные пока не реализуют, но продают талоны. Возможно, со временем договоримся и насчет продажи проездных.

 
Теги: Минск
 
 
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