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С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

19.11.2019 17:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Родители не опаздывают, а задерживаются. И в этом случае на помощь готова прийти группа круглосуточного пребывания в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке

Уникальную для всего района возможность оставить детей с утра до утра предлагают в яслях-саду № 3. Сейчас группу посещают 19 воспитанников, родители которых работают за городом или часто ездят в командировки.

О востребованной услуге – корреспондент Вадим Смоляк.

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Новости Беларуси. Родители не опаздывают, а задерживаются. И в этом случае на помощь готова прийти группа круглосуточного пребывания в Марьиной Горке, сообщили в...
 
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