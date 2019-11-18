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С утра до утра. Как работает детский сад круглосуточного пребывания в Марьиной Горке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Родители не опаздывают, а задерживаются. И в этом случае на помощь готова прийти группа круглосуточного пребывания в Марьиной Горке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Уникальную для всего района возможность оставить детей с утра до утра предлагают в яслях-саду № 3. Сейчас группу посещают 19 воспитанников, родители которых работают за городом или часто ездят в командировки.
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Новости Беларуси. Родители не опаздывают, а задерживаются. И в этом случае на помощь готова прийти группа круглосуточного пребывания в Марьиной Горке, сообщили в...
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