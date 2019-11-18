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В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

19.11.2019 17:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11. 

По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
Фото: Минское ГУМЧС 

Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
Фото: Минское ГУМЧС 

Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших. 

В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека
Фото: Минское ГУМЧС 

Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. 

Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении. 

Несколько недель назад в Лепельском районе горел пятиэтажный дом. 

Погибли два человека – здесь подробности

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.  По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире...
 
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