В Минске на пожаре в девятиэтажном доме погибли два человека

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.

По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек.



Фото: Минское ГУМЧС

Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина.



Фото: Минское ГУМЧС

Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших.



Фото: Минское ГУМЧС

Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.

Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.

Несколько недель назад в Лепельском районе горел пятиэтажный дом.