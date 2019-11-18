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Наталья Цилинская. Анонс программы «В людях»

19.11.2019 16:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация

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Инициатива, которая обязательно понравится велосипедистам. Минчанам предложат хранить свой двухколесный транспорт в пустующих подвалах, сообщили в программе «Большой город».

Наталья Цилинская. Анонс программы «В людях»

Велосезон на финише, и многие горожане сталкиваются с вопросом, где же их средство передвижения может перезимовать. Особенно актуальна эта проблема будет для тех, у кого в семье несколько двухколесных. А потому специалисты комитета госимущества занялись поиском мест для аренды под подземную велопарковку.

Наталья Цилинская. Анонс программы «В людях»

По предварительным подсчетам, таких подвальных и цокольных помещений в Минске более 200. Вскоре их список появится на сайте Мингорисполкома.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Минчанам предложат хранить велосипеды в пустующих подвалах. На сайте Мингорисполкома появится информация window.Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 239538, containerId:...
 
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