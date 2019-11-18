В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут.

По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня неизвестный мужчина проник в одну из квартир дома на улице Каменногорской с целью завладения имуществом.

Фото: СК

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».

Устанавливается личность подозреваемого.



Фото: СК

Граждан, которые располагают сведениями об указанном происшествии или узнают мужчину на фото и видео, просят обратиться в УСК по г. Минску по телефону: 8 017 389-55-55.