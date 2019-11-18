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В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут.
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Фото: СК
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».
Устанавливается личность подозреваемого.
Граждан, которые располагают сведениями об указанном происшествии или узнают мужчину на фото и видео, просят обратиться в УСК по г. Минску по телефону: 8 017 389-55-55.
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Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут. По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня...
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