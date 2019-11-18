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В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру

19.11.2019 16:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут.  

По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня неизвестный мужчина проник в одну из квартир дома на улице Каменногорской с целью завладения имуществом. 

В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартируФото: СК  

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с проникновением в жилище».  

Устанавливается личность подозреваемого.  

В Минске ищут неизвестного, совершившего разбойное нападение на квартиру
Фото: СК  

Граждан, которые располагают сведениями об указанном происшествии или узнают мужчину на фото и видео, просят обратиться в УСК по г. Минску по телефону: 8 017 389-55-55.   

В октябре в Минске поймали серийного квартирного вора, который искал незапертые двери (читать далее).  

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске на квартиру совершил разбойное нападение мужчина. Его ищут.   По информации Следственного комитета, 18 ноября около 12 часов дня...
 
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