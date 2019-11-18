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В Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей

19.11.2019 16:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель подозревается в угрозах убийством и истязании супруги. 

Как сообщает УСК по Могилёвской области, в июле 36-летний мужчина, будучи пьяным, вступил в конфликт с 33-летней женой и, удерживая в руке нож, начал угрожать женщине убийством. 

Когда потерпевшая обратилась в милицию, выяснилось, что аналогичный случай произошёл и месяцем ранее. 

В ходе расследования стало известно, что два года подозреваемый, употребив спиртное, по различным поводам регулярно избивал жену. Свидетелями этого неоднократно становились два несовершеннолетних ребёнка супругов. 

Допрошены родственники и друзья семейной пары, изучены результаты судмедэкспертизы потерпевшей и психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Расследование продолжается. 

Осенью прошлого года в Минском районе мужчина подозревался в причинении сожительнице ожога раскалённым утюгом. 

Перед этим подозреваемый избил женщину – здесь подробности

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Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель подозревается в угрозах убийством и истязании супруги.  Как сообщает УСК по Могилёвской области, в июле 36-летний...
 
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