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В Бобруйске мужчина избивал жену на глазах у детей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель подозревается в угрозах убийством и истязании супруги.
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Когда потерпевшая обратилась в милицию, выяснилось, что аналогичный случай произошёл и месяцем ранее.
В ходе расследования стало известно, что два года подозреваемый, употребив спиртное, по различным поводам регулярно избивал жену. Свидетелями этого неоднократно становились два несовершеннолетних ребёнка супругов.
Допрошены родственники и друзья семейной пары, изучены результаты судмедэкспертизы потерпевшей и психолого-психиатрической экспертизы подозреваемого. Расследование продолжается.
Осенью прошлого года в Минском районе мужчина подозревался в причинении сожительнице ожога раскалённым утюгом.
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Новости Беларуси. В Бобруйске местный житель подозревается в угрозах убийством и истязании супруги. Как сообщает УСК по Могилёвской области, в июле 36-летний...
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