Площадка со стрит-фудом «Песочница» будет работать зимой, но вы можете не успеть

Источник материала: KYKY

Площадка с фудтраками «Песочница» уходила на каникулы, но вернется в декабре – правда, всего на пару дней. TUT.by разузнал , в каком режиме излюбленное минчанами место будет работать в холода.

«Всего пара дней» – это сколько?

«Песочницу» запустят в рамках рождественской ярмарки на улице Куйбышева, 45. Она продлится пять дней: с 25 до 29 декабря. Сюда можно будет приходить, начиная с 12:00.

На территории «Песочницы» установят елку и несколько шатров с обогревом, организуют ярмарку, выставку самоваров и ледяных фигур. Каждый день для гостей будут устраивать развлекательную программу, а по вечерам – фаер-шоу.

Возможно, здесь зальют каток, но создатель площадки Станислав Агинский пока сомневается – все зависит от погоды: «Искусственный каток – это очень дорого, поэтому хотим залить естественный. Но для этого накануне 25 декабря температура должна быть хотя бы пару дней «минус».

А что по еде?

Вероятнее всего, точек с едой будет восемь или девять. Стоимость сетов останется прежней – по семь рублей за один. Параллельно с этим, как и раньше, заведения станут продавать дополнительные позиции вне сетов. Обещают также и горячие напитки – не только чай и кофе, а еще глинтвейн и коктейли.

Почему «Песочница» не может работать весь декабрь, как раньше?

Да, в прошлом году площадка продержалась целый месяц, хоть и открывалась только по выходным. Со слов Агинского, это не оправдало ожиданий. Пик людей все равно пришелся на сжатый промежуток времени, поэтому в 2019-ом – меньше недели, и все.

Фото: TUT.by.