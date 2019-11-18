Беларусы так часто ищут порно с «сидением на лице», что Pornhub занёс их в лидеры

Источник материала: KYKY

Ресурс «для взрослых» Pornhub с опубликовал свежую статистику. В этот раз аналитическая команда компании решила выяснить, как часто пользователи ищут порно с двумя «распространенными» оральными техниками: Deepthroat («глубокая глотка») или Facesitting («сидение на лице»). В результатах исследования есть и Беларусь.

Внезапно беларусы попали в тройку лидеров среди тех, кто чаще всего вводит запрос «сидение на лице». Первое место досталось России, второе – Финляндии. Норвегии и Румынии отдали четвертое и пятое места соответственно.

При этом «глубокая глотка» жителей нашей страны, кажется, не интересовала и вовсе: зато эту практику особенно часто хотели видеть в Венгрии, Канаде, Румынии, Швеции и Америке. В России, кстати, тоже – она на седьмом месте.

В Pornhub говорят, что по частоте поиска «глубокой глотки» мужчины опережают женщин на 91% (зато женщины на 34% чаще мужчин ищут «сидение на лице»). А гомосексуальные пользователи сайта вводят тот же запрос на 165% чаще, чем гетеросексуальные. Типичному любителю «глубокого минета», как правило, от 25 до 34 лет. Юзеры старше 55 лет прекращают увлекаться этой категорией порно.

Судя по статистике, в последние годы популярность «глубокой глотки» печально упала. Самой востребованной она была в 2013 году, в момент выхода фильма «Лавлэйс» с Амандой Сейфрид. Тогда «сидение на лице» находилось в упадке, но за последние пять лет стремительно выросло, достигло пика в 2016 году и сейчас с большим отрывом опережает «глотку».