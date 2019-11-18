У шамана из-под Гродно вышел новый альбом

Источник материала: Tut.by

Гродненский музыкант «.К» презентовал альбом «Ау», и это уже четвертый релиз артиста. В нем много полевых записей и игры на самодельных инструментах — вам стоит послушать его прямо сейчас.



Фото предоставлено организаторами

Когда-то Женя Кучмейно (он же «.К») играл в группе «Демонтаж характера» и параллельно самостоятельно занимался личным проектом под лаконичным названием «.К». Первый альбом «ОК» был записан в 2011 году. Второй, «УніСон», создавался в деревне Субботники, где Евгений работал по распределению учителем истории. Чтобы компенсировать отсутствие музыкантов, использовались посторонние шумы: звуки колоколов субботницкого костела, выбивалки для ковров. «УніСон» получился самым концептуальным и цельным альбомом. Женя рассказывал:

— В Субботниках я записал альбом «УніСон», о котором хоть кто-то что-то узнал. Работал там учителем по распределению и параллельно писал. С помощью пиратской программы Ableton Live. В полуразвалившемся деревенском доме, в котором была устроившая меня электрическая проводка и отсутствие соседей. Я мог репетировать ночами, никому не мешая, набирая форму и оттачивая концепцию.

Через два года после «УніСона» на свет появился Dobrazol с тремя музыкантами. Сейчас Евгений снова работал в одиночку. Готовы оценить его новый альбом «Ау»? Его можно найти тут .



Фото предоставлено организаторами

Добавим, что Женя Кучмейно был номинирован на «Дебют» премии «Рок-профи» и на «Открытие» премии «Герои года», а в 2016 году победил на «Басовище».

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