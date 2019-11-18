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В столичной Малиновке горела девятиэтажка - два человека погибло

19.11.2019 17:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.

По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек. 

Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина. 

Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших. 

Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира. 

Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.
 
Теги: Минск
 
 
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19 ноября примерно в полдвенадцатого утра в Минске горела девятиэтажка по улице Космонавтов, 11.
 
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