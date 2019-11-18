В столичной Малиновке горела девятиэтажка - два человека погибло

По сведениям Минского ГУМЧС, о пожаре в квартире на третьем этаже спасателям сообщил проживающий по соседству человек.





Прибывшие подразделения МЧС вскрыли металлическую дверь и выяснили, что горят диван и постельные принадлежности в комнате. В помещении были обнаружены 65-летняя хозяйка и находившийся у неё в гостях 66-летний мужчина.





Пенсионеры были переданы медикам для проведения реанимационных мероприятий. Через несколько минут была констатирована смерть пострадавших.





Эвакуация не проводилась. Пожар потушен, огнём повреждено имущество в жилой комнате, закопчена квартира.





Устанавливается причина загорания, рассматривается версия неосторожности при курении.