|
Фильм блогера Павла Спирина внесли в список экстремистских материалов
Источник материала: Партизан
Фильм минского блогера Павла Спирина "Грань 2019" попал в Республиканский список экстремистских материалов.
Соответствующее решение принял 21 октября суд Центрального района Минска. Решение вступило в силу 6 ноября.
Фильм рассказывает о наркоторговле в Беларуси. Автор связывает наркотрафик с деятельностью сотрудников МВД.
О своем фильм Спирин рассказывал в студии
Ссылок на фильм мы по известным причинам не даем, но, надеемся, среди наших читателей нет забаненных в Google.
Напомним, самый популярный фильм Спирина "Отчим" о Лукашенко набрал более миллиона просмотров на youtube.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фильм минского блогера Павла Спирина "Грань 2019" попал в Республиканский список экстремистских материалов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)