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У России могут забрать домашние матчи на Евро-2020

19.11.2019 17:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу-2020 из-за несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией, имеющейся у Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Об этом сообщает Daily Mail. 

9 декабря состоится заседание исполкома WADA, на котором будут рассматриваться рекомендации Комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

По информации источника, в случае вынесения подобного вердикта, Россия сможет опротестовать это решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах Европы. От России принимать континентальное первенство будет Санкт-Петербург.
 
 
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России грозит запрет на проведение домашних матчей на чемпионате Европы по футболу-2020 из-за несоответствия базы данных московской лаборатории с информацией,...
 
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